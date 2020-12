Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump soutient un nouveau plan de relance républicain, dit Mnuchin Reuters • 02/12/2020 à 17:04









WASHINGTON, 2 décembre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, signera le projet de loi de soutien à l'économie proposé par le chef de file de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, si le texte est adopté par le Congrès, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. "Le président signera la proposition McConnell présentée hier. Nous sommes impatients de progresser sur ce dossier", a dit Steven Mnuchin à la presse au Congrès. Mitch McConnell, qui défendait initialement un plan de relance de 500 milliards de dollars (413 milliards d'euros) rejeté par les démocrates, a commencé mardi à faire circuler un nouveau texte après la présentation par un groupe d'élus des deux camps d'un projet de mesures représentant 908 milliards de dollars. Le nouveau projet du chef de la majorité sénatoriale est très proche du texte qu'il défendait ces derniers mois, selon une source au sein du camp républicain au Sénat. Il inclut 332,7 milliards de dollars de prêts et d'aides aux petites entreprises, selon un document transmis à Reuters. (David Morgan, version française Marc Angrand)

