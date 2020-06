Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump refuse tout nouveau confinement malgré une hausse des cas de coronavirus Reuters • 18/06/2020 à 09:13









par Makini, Brice, Eric et Beech WASHINGTON, 18 juin (Reuters) - Le président américain Donald Trump s'est prononcé mercredi contre une nouvelle fermeture des commerces et des entreprises en dépit d'une hausse des nouveaux cas de contaminations au coronavirus dans plusieurs États américains. "Nous ne fermerons pas le pays à nouveau. Nous n'aurons pas à le faire", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec la chaîne de télévision Fox News. Le président américain confirme ainsi les précédents propos de son conseiller économique, Larry Kudlow, et du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui ont fait savoir que les États-Unis ne pouvaient pas de nouveau fermer leur économie. Selon le New York Times, le vice-président, Mike Pence, a encouragé les gouverneurs des États américains à faire écho à l'explication officielle selon laquelle l'augmentation du nombre de cas de contaminations est due à la hausse du nombre de tests effectués. Le New York Times révèle toutefois que les cas positifs dépassent le nombre moyen de tests administrés dans au moins 14 États. Des millions d'Américains se sont retrouvés au chômage en raison de la pandémie de coronavirus qui a obligé le pays à prendre à la mi-mars des mesures de confinement, ce qui a conduit à l'arrêt de pans entiers de l'économie. Une situation peu avantageuse pour Donald Trump qui n'a cessé de se vanter de son bilan économique depuis trois ans et compte sur celui-ci pour obtenir un second mandat lors de l'élection présidentielle de novembre. (Eric Beech et Makini Brice; version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

