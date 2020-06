Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump prévoit un décret sur la police, exclut une réforme majeure Reuters • 12/06/2020 à 02:52









DALLAS, 12 juin (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son intention de publier un décret sur la police, mais s'est dit opposé à une vaste réforme, en réponse aux manifestations aux Etats-Unis contre les discriminations raciales et la brutalité policière après la mort de George Floyd à Minneapolis. S'exprimant depuis une église de Dallas, au Texas, lors d'un déplacement calqué sur un événement de campagne électorale, il a indiqué que le décret présidentiel inciterait les départements de la police à adopter des normes nationales pour le recours à la force. Donald Trump a déclaré que son administration allait aussi pousser pour une meilleure formation des policiers et pour des programmes pilotes visant à faire collaborer forces de l'ordre et travailleurs sociaux lors d'interventions. Le chef de la Maison blanche a cependant tourné en ridicule les appels d'activistes en faveur d'une limitation du financement de la police pour allouer ces fonds à des programmes éducatifs, sociaux et locatifs notamment. Il a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la police et estimé qu'aucun progrès ne serait effectué en étiquetant des millions d'Américains comme racistes. "Au cours des derniers jours, il y a eu un débat vigoureux sur la manière de garantir l'équité, l'égalité et la justice pour l'ensemble de notre population", a dit Trump. "Malheureusement, certains essaient de diviser et de pousser pour des mesures extrêmes - que nous ne prendrons pas - qui produiraient seulement davantage de pauvreté, de crime, de souffrance. Cela inclut les efforts radicaux visant à priver de fonds et démanteler la police", a-t-il poursuivi. Le président américain s'était attiré des critiques pour avoir appelé les gouverneurs du pays à réprimer les manifestations et prévenu qu'il enverrait l'armée dans les villes incapables de rétablir l'ordre. Donald Trump a dit jeudi que la police devait pouvoir recourir à la force, mais cela "avec compassion". Les policiers doivent être en mesure de "dominer les rues", a-t-il poursuivi, en référence aux troubles qui ont émaillé certaines manifestations. Le Sénat, contrôlé par les pairs républicains de Trump, a entamé une réflexion sur une réforme de la police. L'opposition démocrate a dévoilé lundi un projet de loi sur la question. (Steve Holland, avec Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)

