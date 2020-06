Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump pas favorable au recours par la police à la clé d'étranglement Reuters • 13/06/2020 à 00:53









WASHINGTON, 13 juin (Reuters) - Donald Trump a déclaré dans un entretien diffusé vendredi par la chaîne de télévision Fox News que cela serait une bonne chose que la police américaine évite de recourir, dans la majorité des cas, aux techniques d'interpellation "par étranglement". Le président américain a toutefois laissé entendre que l'utilisation des techniques de clé d'étranglement était compréhensible lorsque les policiers faisaient face à un danger. "Je n'aime pas les clés d'étranglement", a-t-il dit. "(Mais) parfois, si vous êtes seul et que vous vous battez contre quelqu'un, c'est compliqué", a-t-il poursuivi. "Cela serait une bonne chose que, d'une manière générale, (les clés d'étranglement) ne soient plus utilisées". Des élus républicains ont indiqué être favorables à la proposition de l'opposition démocrate d'interdire à la police de recourir aux clés d'étranglement, alors que la mort de George Floyd lors de son interpellation par la police le mois dernier à Minneapolis a provoqué des manifestations contre les discriminations raciales et la brutalité policière. Le républicain Tim Scott, à la tête des travaux du Sénat sur une réforme de la police, a déclaré vendredi à la chaîne de télévision CNN qu'il était d'accord avec les démocrates sur le fait que la police devrait recourir "infiniment moins" aux clés d'étranglement. Trump a annoncé jeudi qu'il publierait un décret sur la police mais s'est dit opposé à une vaste réforme. (Lisa Lambert, David Brunnstrom et Eric Beech; version française Jean Terzian)

