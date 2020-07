Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump n'exclut pas la fermeture de consulats chinois supplémentaires Reuters • 23/07/2020 à 00:28









WASHINGTON, 23 juillet (Reuters) - Donald Trump a déclaré mercredi qu'il était "toujours possible" pour lui d'ordonner des fermetures supplémentaires de consulats chinois aux Etats-Unis, après que le département d'Etat américain a sommé Pékin de fermer son consulat à Houston, au Texas, pour protéger notamment la vie privée de la population. S'exprimant au cours d'un point de presse à la Maison blanche, le président américain a noté qu'un feu avait été aperçu dans l'enceinte du consulat chinois à Houston après que le département d'Etat en a ordonné la fermeture sous 72 heures. "J'imagine qu'ils brûlaient des documents et des papiers", a dit Trump. (Jeff Mason et Steve Holland; version française Jean Terzian)

