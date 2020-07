Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump muni d'un masque en public pour la première fois Reuters • 11/07/2020 à 23:48









BETHESDA, Maryland, 11 juillet (Reuters) - Donald Trump a effectué samedi près de Washington une visite dans un centre médical de l'armée pour laquelle il s'est muni d'un masque, une première pour le président américain, qui avait jusqu'alors refusé de se protéger le visage lors de ses apparitions publiques malgré la propagation du coronavirus. Les Etats-Unis sont le pays au monde le plus touché par la pandémie. (Steve Holland; version française Jean Terzian)

