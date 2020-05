Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump mécontent des propos du Dr Fauci sur les risques du déconfinement Reuters • 14/05/2020 à 01:10









WASHINGTON, 14 mai (Reuters) - Donald Trump a qualifié mercredi de "non acceptable" l'avertissement formulé cette semaine par le principal expert américain en maladies infectieuses, Anthony Fauci, qui a dit devant le Sénat qu'une réouverture prématurée de l'économie et des écoles aux Etats-Unis pourrait engendrer des décès inutiles. "A mes yeux cela n'est pas une réponse acceptable, surtout quand il s'agit des écoles", a déclaré le président américain lors d'un point de presse à la Maison blanche. Anthony Fauci, qui s'est exprimé mardi pendant trois heures et demie devant la commission sénatoriale de la Santé, a prévenu qu'une levée prématurée des mesures de confinement pourrait provoquer l'apparition de nouveaux foyers d'épidémie de coronavirus, qui a tué plus de 82.000 personnes dans le pays. En contraste, Donald Trump a estimé mercredi que l'unique chose acceptable serait que les enseignants de "plus d'un certain âge" ne soient pas contraints de donner des cours, ajoutant qu'il vaudrait mieux que ceux-ci soient prudent pendant encore "quelques semaines". Le chef de la Maison blanche, qui faisait de la solidité de l'économie américaine un axe majeur de sa campagne en vue d'une réélection en novembre prochain, a encouragé les Etats américains à rouvrir les commerces et écoles fermés par crainte de propagation du coronavirus. S'exprimant plus tôt dans la journée dans un entretien à la chaîne de télévision Fox Business, Donald Trump a répété qu'il fallait que le pays reprenne son activité. "Nous voulons le faire de manière sécuritaire, mais nous voulons aussi le faire aussi vite que possible", a dit le président américain. Plus de 147.000 personnes pourraient avoir succombé du coronavirus aux Etats-Unis d'ici début août, alors que les mesures de confinement sont progressivement assouplies, ont indiqué mardi des chercheurs de l'Université de Washington dont les projections sont souvent citées par la Maison blanche et des experts sanitaires. (Steve Holland, avec Eric Beech; version française Jean Terzian)

