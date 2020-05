Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump limoge un inspecteur du département d'Etat enquêtant sur Pompeo Reuters • 16/05/2020 à 09:21









16 mai (Reuters) - Donald Trump a limogé vendredi soir l'inspecteur général du département d'Etat américain Steve Linick, une décision vivement condamnée par l'opposition démocrate selon qui ce haut fonctionnaire avait ouvert une enquête sur le secrétaire d'Etat Mike Pompeo. Dans une lettre à la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, le chef de la Maison blanche explique que Steve Linick n'a plus sa confiance, sans en préciser les raisons. Steve Linick, qui avait été nommé en 2013 sous l'administration de Barack Obama, quittera ses fonctions dans trente jours, ajoute Donald Trump dans son courrier. Le département d'Etat a déclaré qu'il serait remplacé par Stephen Akard, l'actuel directeur du bureau des missions étrangères. Selon Eliot Engel, président démocrate de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, "le bureau de l'inspecteur général a ouvert une enquête sur le secrétaire Pompeo". Engel ne détaille pas le motif de ces investigations. Nancy Pelosi a condamné un "dangereux mécanisme de représailles" de la part de Donald Trump, qui a déjà limogé ces dernières semaines plusieurs autres inspecteurs généraux. Début mai, le président américain a ainsi relevé de ses fonctions Christi Grimm, qui dirigeait le bureau de l'inspection générale du département de la Santé, en l'accusant d'avoir constitué un "faux dossier" sur les pénuries des établissements hospitaliers en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. Donald Trump a également limogé Glenn Fine, qui supervisait la réponse financière du gouvernement fédéral à la crise sanitaire, et Michael Atkinson, inspecteur général des services américains du renseignement, qui fut impliqué dans le lancement l'an dernier de l'enquête préalable à la procédure de destitution engagée contre le président américain. (Kanishka Singh à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

