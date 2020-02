Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump étend à six pays certaines interdictions de visa Reuters • 01/02/2020 à 06:41









WASHINGTON, 1er février (Reuters) - Le président américain Donald Trump a publié vendredi une version élargie de son décret sur l'immigration en interdisant l'accueil de réfugiés et ressortissants de six pays supplémentaires, parmi lesquels trois majoritairement musulmans. Conformément à son programme de campagne électorale en 2016, Donald Trump avait signé un janvier 2017 un décret interdisant l'entrée aux Etats-Unis de personnes en provenance de sept pays musulmans (Syrie, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan et Yémen), évoquant des raisons de sécurité. Le Soudan a depuis été retiré de la liste. Le secrétaire intérimaire à la Sécurité intérieure a déclaré que les pays ajoutés au décret ne respectaient pas les normes américaines de sécurité et de partage des informations. S'exprimant lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, Chad Wolf a cité en exemples des problèmes variés allant de la technologie des passeports à l'absence de partage d'informations sur des terroristes présumés et des criminels. D'après le décret présidentiel, les Etats-Unis vont suspendre les autorisations de visa pouvant aboutir à une résidence permanente pour les ressortissants d'Érythrée, Kirghizstan, Birmanie et Nigeria. Les visas touristiques, étudiants et d'affaires ne sont pas concernés. Le gouvernement américain va aussi arrêter de délivrer des "visas de diversité" pour les ressortissants du Soudan et de Tanzanie, précise le texte. Ce type de visa peut être obtenu par tirage au sort pour des pays avec un faible taux d'immigration. Ces mesures prendront effet le 21 février. (Ted Hesson, avec Makini Brice; version française Jean Terzian)

