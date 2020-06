Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump annonce qu'il va reprendre les meetings électoraux Reuters • 11/06/2020 à 00:18









WASHINGTON, 11 juin (Reuters) - Donald Trump a dit mercredi qu'il allait recommencer sous peu à tenir des meetings de campagne, dont le premier devrait avoir lieu à Tulsa dans l'Oklahoma, alors que les sondages montrent une baisse de sa popularité après sa gestion critiquée de l'épidémie de coronavirus et avec les manifestations dans le pays. S'exprimant devant les journalistes à la Maison blanche, le président américain a aussi annoncé qu'il annoncerait bientôt le lieu du discours qu'il tiendra en août à l'occasion de son investiture par le Parti républicain en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre. Trump, qui est impatient de repartir en campagne après une pause de trois mois contrainte par la crise sanitaire, a indiqué que son premier meeting devrait avoir lieu le 19 juin. (Jeff Mason et Steve Holland; version française Jean Terzian)

