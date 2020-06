Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Tirs de gaz lacrymogènes contre des manifestants à Washington Reuters • 02/06/2020 à 02:11









(Actualisé avec précisions) WASHINGTON, 2 juin (Reuters) - La police a tiré lundi des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants pacifistes présents à proximité de la Maison blanche, au moment même où le président Donald Trump promettait lors d'une allocution de recourir à la force pour mettre fin aux troubles qui secouent les Etats-Unis. Un photographe de Reuters a vu les forces de l'ordre, dont des officiers à cheval, avancer vers les manifestants à Lafayette Park, en face de la résidence présidentielle. Au cours de son allocution depuis les jardins de la Maison blanche, Donald Trump a annoncé qu'il déployait des milliers de soldats à Washington, dont la maire démocrate a vivement critiqué la gestion de la crise par le président américain. Une fois son allocution terminée, Donald Trump a quitté à pieds la Maison blanche et, la police lui ayant ouvert la voie, s'est rendu à l'église épiscopale St John située à proximité. Accompagné de l'Attorney General (ministre fédéral de la Justice) William Barr, le président américain a posé devant les photographes en tenant une Bible à la main. Les autorités de la capitale fédérale américaine ont annoncé dimanche un couvre-feu pour endiguer les troubles qui ont émaillé à travers le pays depuis la mort, la semaine dernière, d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police à Minneapolis. Un haut représentant du département de la Défense a déclaré quelques instants plus tôt que l'armée américaine avait revu nettement à la hausse le nombre de soldats de la Garde nationale déployés dans la capitale fédérale. Il a ajouté que, mesure exceptionnelle, des troupes de l'armée se tenaient prêtes à proximité de la ville à intervenir face aux troubles. Ce représentant du Pentagone, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que les autorités espéraient qu'il serait inutile de recourir à l'armée et que les unités de la Garde nationale suffiraient à contenir les violences. Le secrétaire à la Défense, Mark Esper, le chef de l'état-major des armées, le général Mark Milley, l'Attorney General, William Barr, et d'autres représentants devaient se réunir au siège du département de la Justice pour coordonner la réponse aux heurts, a indiqué le représentant. (Cynthia Osterman, David Shepardson, Lisa Lambert, Phil Stewart et Idrees Ali; version française Jean Terzian)

