USA-Tensions à Washington en marge de l'allocution de Trump

WASHINGTON, 2 juin (Reuters) - La police de Washington a fait usage lundi en fin de journée de gaz lacrymogène contre des manifestants présents à proximité de la Maison blanche, alors même que le président Donald Trump s'exprimait lors d'une allocution télévisée après six journées et nuits de manifestations, parfois violentes, aux Etats-Unis. Les autorités de la capitale fédérale américaine ont annoncé dimanche un couvre-feu pour endiguer les troubles qui ont émaillé à travers le pays depuis la mort, la semaine dernière, d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police à Minneapolis. (Cynthia Osterman; version française Jean Terzian)

