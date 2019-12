Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : stabilité des indicateurs avancés du Conference Board Cercle Finance • 19/12/2019 à 16:08









(CercleFinance.com) - Après une baisse de 0,2% en octobre (annoncée à -0,1% initialement), l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board s'est montré atone le mois dernier, à 111,6, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,1%. 'La vigueur de la construction résidentielle, des marchés financiers et des perspectives des ménages ont compensé la faiblesse du secteur manufacturier et du marché du travail', explique Ataman Ozyildirim, directeur de recherche économique senior au Conference Board.

