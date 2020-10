Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Six nouveaux chefs d'inculpation retenus contre Harvey Weinstein Reuters • 02/10/2020 à 19:50









LOS ANGELES, 2 octobre (Reuters) - Six nouveaux chefs d'inculpation pour agression sexuelle ont été retenus à l'encontre de l'ancien producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, a annoncé vendredi la procureure de Los Angeles. Les plaintes émanent de deux personnes et portent sur des faits survenus il y a plus de dix ans, précise-t-elle dans un communiqué. Harvey Weinstein, qui a déjà été condamné en mars à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol , fait désormais l'objet de onze chefs d'inculpation pour des faits comparables dont cinq personnes auraient victimes entre 2004 et 2013, selon la procureure. (Jill Serjeant, version française Jean-Philippe Lefief)

