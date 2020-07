Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Rosengren (Fed) anticipe un redressement beaucoup plus lent qu'anticipé Reuters • 08/07/2020 à 21:22









8 juillet (Reuters) - Le redressement de l'économie américaine après la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus pourrait être plus long que prévu et les demandes d'accès au dispositif de prêts aux PME pourraient croître avec le temps, a estimé mercredi le président de la Réserve fédérale de Boston, Eric Rosengren. Plus de 400 établissements de crédit se sont manifestés ou s'apprêtent à adhérer à ce programme dénommé "Main Street Lending Program" créé en avril dernier, a précisé Eric Rosengren dans une interview. Aucun prêt n'avait encore été accordé la semaine dernière, a-t-il dit. "Il y a en fait beaucoup d'entreprises qui ont été durement perturbées par la pandémie", a ajouté le président de la Boston Fed, qui administre le programme. "Je m'attends malheureusement à ce que l'économie reste plus faible que ce que beaucoup avaient espéré cet été et cet automne. Ce sera un moyen important de nous assurer que ces entreprises ne fermeront pas." (Jonnelle Marte, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.