USA: retour de l'indice Empire State en terrain positif

(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière s'est stabilisée dans la région de New York, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête Empire State Manufacturing de la Fed locale en septembre, son indice global ayant progressé de 21 points à +1,9.



Légèrement au-dessus de zéro, l'indice traduit en effet une timide amélioration de la conjoncture générale du secteur, soutenue notamment par des augmentations des nouvelles commandes et des livraisons.



L'enquête indique une légère baisse des niveaux d'emploi, tandis que le rythme d'augmentation des prix de vente s'est accéléré. Pour l'avenir, les entreprises ont continué de devenir plus optimistes quant aux perspectives semestrielles.





