USA: remontée du PMI manufacturier en juillet

(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier américain s'est contracté en juillet, mais à un rythme nettement moins prononcé que le mois précédent, à en croire S&P Global dont l'indice PMI s'est établi à 49,0 pour le mois écoulé, contre 46,3 en juin.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



'Le recul de l'activité a été nourri par une nouvelle contraction mensuelle des nouvelles commandes, les conditions de la demande intérieure et extérieure étant restées ternes', précisent les enquêteurs.





