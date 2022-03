Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: remontée du PMI manufacturier en février information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 15:50

(CercleFinance.com) - L'indice PMI du secteur manufacturier américain -calculé par IHS Markit- s'est établi à 57,3 en données définitives pour février, contre une estimation flash qui était de 57,5, mais après un niveau de 55,5 en janvier.



IHS Markit explique que la production a augmenté à un rythme plus rapide sur fond de signes d'atténuation des difficultés d'approvisionnement et de l'expansion la plus rapide des nouvelles commandes depuis octobre dernier.



Pour rappel, pour les indices PMI, c'est la barre des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité d'un secteur : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.