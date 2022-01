Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: remontée de l'indice Philly Fed en janvier information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - La croissance manufacturière accélère nettement en janvier, selon la Fed de Philadelphie, dont l'indice ressort à 23,2 pour le mois en cours contre 15,4 en décembre 2021, et alors que le consensus attendait une remontée plus modérée.



Pour rappel, un indice 'Philly Fed' supérieur à zéro traduit une croissance de l'activité dans l'industrie manufacturière de la région : plus il est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de la croissance est rapide.





