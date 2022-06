USA: recul sensible du PMI manufacturier en mai information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 15:53

(CercleFinance.com) - L'indice des directeurs d'achat PMI du secteur manufacturier américain -calculé par S&P Global- s'est établi à 57 en données définitives pour le mois écoulé, contre une estimation flash qui était de 57,5, et après un niveau de 59,2 en avril.



La baisse de l'indice d'un mois sur l'autre, plus forte donc qu'estimé initialement, traduit une décélération de la croissance du secteur à son rythme le plus bas depuis janvier, avec une progression plus lente de la production et des nouvelles commandes.



Les enquêteurs soulignent aussi que l'inflation des coûts a atteint son rythme le plus rapide depuis le pic de la série statistique enregistré en novembre 2021, et que la confiance des entreprises du secteur est tombée à son plus bas niveau depuis octobre 2020.