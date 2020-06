Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Recul moins important que prévu des inscriptions au chômage Reuters • 18/06/2020 à 14:50









WASHINGTON, 18 juin (Reuters) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont diminué moins que prévu la semaine dernière, confirmant ainsi que la reprise de l'économie s'annonce lente et difficile après la récession provoquée par l'épidémie de coronavirus. Le nombre des inscriptions au chômage a baissé à 1,508 million lors de la semaine au 13 juin contre 1,566 million (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne un recul plus important à 1,3 million après 1,542 million annoncés initialement pour la semaine précédente. La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé pour s'établir à 1.773.500 contre 2.008.000 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a très légèrement diminué, à 20,544 millions lors de la semaine au 6 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 20,606 millions la semaine précédente. "Les gens diront que les nouvelles inscriptions diminuent mais pour une économie qui redémarre avec la levée du confinement, le chiffre est énorme", a commenté Steven Blitz, économiste en chef chez TS Lombard. "L'économie américaine perd des travailleurs et des emplois au-delà de l'impact initial provoqué par la fermeture des entreprises. Beaucoup d'industries souffrent, ce qui engendre des répercussions. C'est ce que montrent ces chiffres", a-t-il ajouté. Si les inscriptions hebdomadaires au chômage restent à un niveau très élevé, elles diminuent progressivement depuis le record de 6,867 millions atteint fin mars. Tableau de la statistique (Lucia Mutikani, Laetitia Volga pour le service français, édité par Marc Angrand)

