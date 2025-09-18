USA-Recul des inscriptions au chômage à 231.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 13 septembre, à 231.000 contre 264.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 240.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 6 septembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 263.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 240.000 contre 240.750 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,920 million lors de la semaine au 6 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,927 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)