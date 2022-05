Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: recul des indicateurs avancés en avril information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés, un baromètre de la conjoncture économique aux Etats-Unis, s'est tassé au mois d'avril, confirmant la tendance au ralentissement de la première économie mondiale.



Cet indice, calculé par l'organisation patronale Conference Board, a reculé de 0,3% le mois dernier, à 119,2, après être ressorti en légère hausse de 0,1% en mars.



En dépit des tensions inflationnistes, de la remontée des taux d'intérêt, des difficultés d'approvisionnement et des confinements en Chine, le ConfBoard dit s'attendre à un redressement de la croissance américaine au deuxième trimestre, après sa contraction surprise sur les trois premiers mois de l'année.



Pour l'ensemble de l'année 2022, l'organisme continue d'anticiper une croissance de 2,3% aux Etats-Unis.





