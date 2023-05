Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: recul de la confiance du consommateur en mai information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 16:16









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est dégradée en mai, à en croire l'indice calculé par le Conference Board qui ressort à 102,3 pour le mois qui s'achève, à comparer à 103,7 (révisé néanmoins de 101,3 en estimation initiale) en avril.



'L'opinion des consommateurs sur les conditions actuelles est devenue un peu moins optimiste alors que leurs attentes sont restées sombres', précise Ataman Ozyildirim, directeur principal, économie, au Conference Board.



Ce tassement de l'indice d'un mois sur l'autre se montre toutefois sensiblement moindre que celui que craignaient les analystes, à l'image de ceux de Jefferies qui anticipaient un indice retombant sous la barre des 100, vers 98.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.