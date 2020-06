Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : rebond plus marqué que prévu des ventes au détail Cercle Finance • 16/06/2020 à 14:41









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail ont rebondi plus que prévu en mai aux Etats-Unis, les ménages ayant notamment acheté des vêtements, des équipements pour la maison, des voitures et des produits électroniques avec la levée en ordre dispersé des mesures de confinement. Selon les données publiées mardi par le Département du Commerce, les ventes de détail ont augmenté de 17,7% le mois dernier alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 8%. En outre, les chiffres du mois d'avril ont été revues à la hausse, avec des ventes désormais données en baisse de 14,7% contre une première estimation de -16,4%. Ces données semblent accréditer le scénario d'une reprise en 'V' de l'activité chère à de nombreux investisseurs américains.

