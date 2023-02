Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: rebond plus marqué que prévu de l'ISM des services information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier américain a renoué avec la croissance au mois de janvier, signant un redressement bien plus vigoureux que prévu, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée vendredi.



L'indice ISM non-manufacturier est ainsi remonté à 55,2 le mois dernier, après 49,2 en décembre, alors que les économistes attendaient en moyenne un chiffre de 50,5.



Le sous-indice des nouvelles commandes a tout particulièrement bondi, pour atteindre 60,4 en janvier contre 45,2 le mois précédent.



Après avoir fait preuve d'une grande résistance sur la majeure partie de 2022, l'ISM des services avait lourdement chuté en décembre, une correction qui avait été jugée exagérée au vu de la résilience actuelle de l'économie américaine.



D'après les économistes de l'ISM, la progression de la statistique est due pour l'essentiel à l'amélioration des questions logistiques, même si la majorité des participants à l'enquête estiment simplement que l'activité évolue 'dans la bonne direction'.





