USA: rebond moins fort que prévu des commandes à l'industrie

(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie américaine ont rebondi moins fortement que prévu en décembre, confirmant l'accès de faiblesse actuel du secteur manufacturier, a annoncé jeudi le Département du Commerce.



Après un repli de 1,9% au mois de novembre, les commandes industrielles se sont redressées de 1,8% grâce à la demande pour les équipements de transport et dans une moindre mesure pour les matériels minier, électrique et télécoms.



A titre de comparaison, les économistes projetaient une hausse des commandes de l'ordre de 2,3%.



Dans le détail, les commandes de matériels de transport ont grimpé de 16,9% en décembre, à la faveur d'une envolée des commandes d'avions civils et de composants pour aéronefs.



Les commandes de biens d'équipement hors transport, considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises, s'inscrivent en revanche en repli de 1,2% au mois de décembre.





