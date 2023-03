Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: rebond des reventes de logements après 12 mois de repli information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 15:34









(CercleFinance.com) - Après 12 mois consécutifs de baisse, les ventes de logements anciens ont vivement rebondi aux Etats-Unis en février, essentiellement grâce au dynamisme du marché sur la côte Ouest du pays.



La Fédération nationale des agents immobiliers (NAR) a annoncé ce mardi que les ventes de logements existants avaient grimpé de 14,5% le mois dernier à 4,58 millions d'unités en rythme annualisé corrigé des variations saisonnières (CVS).



Les économistes prévoyaient, eux, une hausse plus limitée autour de 4,10 millions d'unités en février.



Dans le détail, les ventes ont augmenté de 4% dans le Nord-Est et de 13,5% dans le Midwest. Elles affichent des gains de respectivement 15,9% et 19,4% dans le Sud et dans l'Ouest.



Le prix médian des maisons a lui légèrement reculé de 0,2% d'une année sur l'autre pour ressortir à 363.000 dollars.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance.