USA: rebond de la confiance du consommateur en novembre

(CercleFinance.com) - Après trois mois consécutifs de repli, la confiance du consommateur américain a rebondi au mois de novembre à la faveur d'une petite éclaircie au niveau des anticipations des ménages.



Selon l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, l'indice de confiance a atteint 102 ce mois-ci, contre 99,1 (révisé de 102,6) en octobre.



Le sous-indice des anticipations s'est amélioré pour atteindre 77,8 contre 72,7 le mois passé, tandis que celui de la situation actuelle s'est tassé à 138,2 après 138,6



En dépit de ce redressement, le sous-indice des anticipations ressort pour le troisième mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points, un niveau généralement annonciateur de la survenue d'une récession à un horizon d'un an, prévient le ConfBoard.



Selon l'association, deux consommateurs sur trois considèrent aujourd'hui qu'une récession est 'très probable' ou 'quelque peu probable' au cours des 12 mois à venir.





