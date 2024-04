Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: rapport sur l'emploi défavorable à une baisse de taux information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 15:34









(CercleFinance.com) - Revenant sur le rapport officiel sur l'emploi américain dévoilé en début après-midi, les économistes y voit dans l'ensemble une preuve de dynamisme économique de nature à éloigner la perspective d'une baisse de taux directeurs.



Pour rappel, l'économie américaine a généré 303.000 emplois non agricoles en mars selon le Département du Travail, là où Jefferies qui n'en attendait que 235.000, et le taux de chômage s'est replié de 0,1 point à 3,8%.



'Le marché de l'emploi américain reste robuste malgré les attentes d'un ralentissement économique cette année, qui aurait forcé la Fed à envisager plusieurs baisses de taux plus tard dans l'année', juge Neal Keane, responsable des ventes mondiales chez ADSS.



'On est en droit de se poser la question sur le calendrier de la première baisse de taux sachant que les indicateurs économiques montrent qu'il n'y a aucune urgence à le faire', poursuit l'analyste marché Mahmoud Alkudsi, toujours chez ADSS.



'La vigueur assurément étonnante du marché du travail rend de plus en plus improbable une première baisse des taux par la Réserve fédérale dès le premier semestre de l'année', renchérit-on chez Commerzbank.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.