USA : ralentissement de la hausse des prix à la production en février

(AOF) - Aux Etats-Unis, les prix à la production ont grimpé de 0,8% en février sur un mois. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,9% après +1,2% en janvier (chiffre révisé de +1%). Sur un an, ils bondissent de 10%, conformément aux attentes après +10% en janvier (chiffre révisé de +9,7%). Les prix à la production "core" (hors alimentation et énergie) ont augmenté 0,2% en février sur un mois. Les économistes visaient +0,6% après +1% en janvier (chiffre révisé de +0,8%). Sur un an, ils augmentent de 8,4% contre un consensus de 8,7% après 8,5% en janvier (chiffre révisé de 8,3%).