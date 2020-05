Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Quatre policiers limogés après la mort d'un Noir Reuters • 26/05/2020 à 23:29









26 mai (Reuters) - Quatre policiers de Minneapolis aux Etats-Unis ont été limogés mardi après la diffusion d'une vidéo prise par un passant montrant l'un d'eux presser avec son genou le cou d'un Noir, décédé quelques instants plus tard à l'hôpital, a annoncé le maire de la ville. Cet homme, qui n'était pas armé, s'appelait George Floyd. Le maire Jacob Frey a écrit sur Twitter que les quatre policiers impliqués dans cette interpellation avaient été démis de leurs fonctions. "C'est la juste décision", a-t-il dit. D'après la police de Minneapolis, les agents ont répondu lundi soir à 20h00 à un appel signalant un délit en cours. Ils ont découvert le suspect, âgé d'une quarantaine d'années, dans une voiture. Une fois George Floyd sorti de la voiture, une altercation a éclaté. Lorsque les policiers l'ont menotté, il semblait souffrir. Une ambulance a emmené le suspect à l'hôpital, où il est mort peu de temps après, selon la police. Aucune arme n'a été utilisée et aucun policier n'a été blessé. (Brendan O'Brien à Chicago version française Bertrand Boucey)

