USA : progression inattendue de l'ISM des services

(CercleFinance.com) - L'activité du secteur américain des services a enregistré une croissance plus forte que prévu au mois de septembre, a annoncé mardi l'Institute for Supply Management (ISM). Son indice ISM s'est en effet établi à 61,9 le mois dernier, contre 61,7 en août et un niveau attendu à 59,9 par les économistes. Pour mémoire, la barre des 50 points sépare croissance et contraction de l'activité. Malgré cette bonne surprise, Anthony Nieves, l'auteur de l'enquête pour l'ISM, souligne que 'les difficultés en cours touchant les ressources en main d'oeuvre, la logistique et les matières premières pénalisent la continuité de l'offre'. Un autre indice PMI manufacturier publié mardi, celui d'IHS Markit, ressort d'ailleurs en légère hausse, à 54,9 en version définitive pour le mois de septembre contre 55,1 en août et 54,4 en première estimation.

