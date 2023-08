Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: prix des logements bien orientés en juin information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Les prix des logements ont augmenté aux Etats-Unis en juin par rapport au mois précédent, à en croire les indices S&P CoreLogic Case-Shiller : en données ajustées de variations saisonnières, ils ont augmenté de 0,9% dans les 20 premières agglomérations américaines.



En comparaison annuelle, les prix se sont contractés de 1,2% en juin, une baisse qui s'atténue toutefois par rapport à celle de 1,7% de mai, avec en particulier des progressions observées à Chicago (+4,2%), Cleveland (+4,1%) et New York (+3,4%).



'Les gains du marché pourraient être tronqués par des hausses de taux hypothécaires ou la faiblesse économique générale, mais la largeur et la force de ce rapport mensuel sont conformes à une vision optimiste des résultats futurs', commente-t-on chez S&P DJI.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.