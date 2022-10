Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: pression raffermie sur les prix selon Commerzbank information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 15:52









(CercleFinance.com) - Réagissant aux chiffres de l'inflation parus ce jour, Commerzbank pointe que 'les détails montrent également que la pression à la hausse sur les prix s'est raffermie' et que 'la Réserve fédérale devrait continuer à augmenter fortement les taux d'intérêt'.



La banque allemande note que l'inflation en rythme annuel aux Etats-Unis n'a ralenti qu'à 8,2% en septembre, ne marquant donc qu'une baisse de moins d'un point par rapport à juin, et ce, même si les prix de l'essence ont chuté depuis.



Surtout, elle met en avant le taux d'inflation 'coeur' (hors énergie et produits alimentaires) -davantage pertinent pour évaluer la tendance sous-jacente-, qui s'est au contraire accru à 6,6%, soit son plus haut niveau depuis 40 ans.



S'attendant donc à ce que l'inflation demeure largement au-dessus de la cible de 2% de la Fed, Commerzbank continue de tabler sur une nouvelle forte hausse des taux directeurs de 75 points de base début novembre, et de les voir culminer à 5%.





