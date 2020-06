Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Powell devant le Congrès après la publication du rapport semestriel de la Fed Reuters • 06/06/2020 à 00:30









6 juin (Reuters) - Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, sera entendu par le Congrès américain les 16 et 17 juin lors d'auditions concernant le rapport semestriel sur la politique monétaire de la banque centrale. La Fed publie son rapport qui donne une vue d'ensemble de l'économie américaine deux fois par an, en février puis en juin ou juillet. Son président se présentera devant le Sénat le 16 juin, puis devant la Chambre des représentants le 17 juin, selon les calendriers publiés par les comités. (Dan Burns, version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.