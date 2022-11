Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: PMI manufacturier juste au-dessus des 50 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 14:57

(CercleFinance.com) - L'indice PMI de S&P Global pour le secteur manufacturier américain s'est contracté en octobre un peu moins qu'estimé initialement, puisqu'il ressort à 50,4 en donnée définitive, contre 49,9 en estimation flash et 52,0 au titre du mois précédent.



S'il se maintient donc finalement au-dessus de la barre fatidique des 50 -séparant expansion et contraction de l'activité-, l'indice n'en demeure pas moins à son plus bas niveau depuis le début de la phase d'expansion en cours, qui dure depuis 29 mois.



'La demande intérieure et étrangère s'est affaiblie du fait d'une plus grande hésitation parmi les clients alors que les prix montent encore et que le dollar se renforce', explique Siân Jones, senior economist chez S&P Global Market.