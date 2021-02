Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : PMI manufacturier en nette progression en janvier Cercle Finance • 01/02/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Dépassant de peu son estimation flash (59,1), l'indice PMI du secteur manufacturier des Etats-Unis -calculé par IHS Markit- a augmenté à 59,2 en janvier -un record depuis le début de la série statistique en mai 2007-, contre 57,1 le mois précédent. Cette hausse de l'indice d'un mois sur l'autre traduit une accélération de la croissance de l'activité dans le secteur. Pour mémoire, ce sont les 50 qui marquent la frontière entre croissance et contraction de l'activité sectorielle.

