USA: PMI manufacturier confirmé en forte baisse en décembre information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 15:53

(CercleFinance.com) - La contraction du secteur manufacturier américain s'est accélérée comme estimé initialement en décembre, au vu de l'indice PMI de S&P Global qui ressort à 46,2 en définitive, conformément à l'estimation flash, après 47,7 le mois précédent.



Ce niveau de l'indice, le plus bas depuis mai 2020 et parmi les plus faibles depuis 2009, reflète à la fois des chutes plus fortes de la production et des nouvelles commandes, alors que les pressions inflationnistes se sont notablement atténuées.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.