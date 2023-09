USA: PMI composite révisé en légère baisse pour août information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 15:52

(CercleFinance.com) - Le secteur privé des Etats-Unis a vu sa croissance décélérer un peu plus qu'estimé initialement en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est finalement établi à 50,2 pour le mois écoulé, contre 50,4 en estimation flash et après 52,0 pour juillet.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



'Le ralentissement de la croissance du secteur privé -à son plus bas rythme depuis février- est provenu d'une expansion plus faible du secteur des services et d'une contraction renouvelée de la production manufacturière', précisent les enquêteurs.