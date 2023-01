Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: PMI composite révisé en hausse pour décembre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 15:52

(CercleFinance.com) - La contraction du secteur privé américain s'est moins accentuée qu'estimé initialement par S&P Global en décembre, au vu de son indice PMI composite qui s'établit à 45,0 en données définitives, contre 44,6 en estimation flash, et après 46,4 pour le mois précédent.



Les prestataires de services comme les fabricants ont signalé des déclins de production plus rapides que le mois précédent, avec une contraction plus forte des nouvelles affaires, mais les pressions inflationnistes se sont notablement atténuées en fin d'année.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.