USA: PMI composite révisé en baisse en mars information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 15:50

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité du secteur privé accélère moins qu'estimé initialement aux Etats-Unis en mars, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 57,7 au final, contre 58,5 en estimation flash et après 55,9 pour le mois précédent.



Les enquêteurs soulignent néanmoins que le taux de croissance a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet dernier, les fabricants comme les prestataires de services ayant enregistré des progressions plus rapides de leurs productions.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.