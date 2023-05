Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: PMI composite révisé à 53,4 pour avril information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 15:55

(CercleFinance.com) - Le secteur privé américain a vu sa croissance s'accélérer en avril, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à 53,4 en définitive pour le mois écoulé, contre 53,5 en estimation flash, mais après 52,3 le mois précédent.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



Soutenu à la fois par le secteur manufacturier et les services, le taux d'expansion global a atteint son rythme le plus élevé depuis mai 2022. La production a augmenté grâce à une hausse plus rapide des nouvelles affaires, mais les pressions des prix se sont intensifiées.