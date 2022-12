Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: PMI composite estimé en recul en décembre information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - La contraction du secteur privé américain s'accentue encore en décembre, au vu de l'indice PMI composite publié par S&P Global, qui s'établit à 44,6 en estimation préliminaire, à comparer à 46,4 en définitive pour le mois précédent.



Affectés par la faiblesse de la demande et les pressions inflationnistes, les prestataires de services comme les fabricants ont signalé des déclins d'activité plus rapides que le mois précédent, l'indice manufacturier ayant même atteint un plus bas de 31 mois.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.