USA: PMI composite estimé en nette baisse en août information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 15:55

(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé américain se contracte en août à un rythme nettement plus sensible que le mois précédent, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 45,0 en estimation flash -un plus bas de 27 mois-, après 47,7 pour le mois de juillet.



'Le taux de contraction a aussi surpassé tous ceux observés en dehors de l'arrivée de la pandémie, depuis le démarrage de notre série il y a 13 ans', précisent les enquêteurs, qui mettent en avant une faible demande des clients.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare l'expansion et la contraction de l'activité d'un secteur pour les indices des directeurs d'achat (PMI) : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.