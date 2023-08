USA: PMI composite estimé en baisse en août information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 15:55

(CercleFinance.com) - Le secteur privé des Etats-Unis voit sa croissance décélérer en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'établit à 50,4 en estimation flash pour le mois en cours, et après 52,0 en donnée définitive pour juillet.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



'Les fabricants sont retombés en zone de contraction avec une nouvelle baisse de leur production, tandis que les prestataires de services ont vu leur croissance ralentir à son plus faible rythme depuis février', précisent les enquêteurs.



Pour l'ensemble du secteur privé, les nouvelles commandes ont décliné pour la première fois en six mois, tandis que l'inflation des coûts s'est accentuée à la fois pour le carburant, les salaires et les matières premières.