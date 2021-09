USA : PMI composite estimé en baisse en septembre

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit en septembre selon IHS Markit, son indice PMI composite ressortant à 54,5 en estimation 'flash', après 55,4 en donnée définitive pour le mois d'août.

Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité du secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé.

Pénalisée par les perturbations des chaines d'approvisionnement et des pénuries de capacités, l'expansion du secteur privé poursuit ainsi sur sa tendance au ralentissement et atteint son plus faible rythme d'expansion depuis 12 mois.