USA: PMI composite au plus bas depuis janvier information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité du secteur privé américain a ralenti sensiblement en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à un plus bas depuis janvier à 52,3 en définitive (révisé de 51,2 en estimation flash), après 53,6 pour le mois de mai.



'Le secteur manufacturier et celui des services ont tous les deux connu des croissances plus faibles en cette fin de deuxième trimestre. La confiance des entreprises s'est aussi affaiblie, chutant à son plus bas niveau depuis juillet 2020', précisent les enquêteurs.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.