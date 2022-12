Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: plus d'emplois créés que prévu en novembre information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - Les créations d'emplois ont augmenté bien plus que prévu en novembre aux Etats-Unis, ce qui montre que le durcissement monétaire opéré par la Réserve fédérale peine à apaiser les tensions sur le marché du travail.



L'économie américaine a créé 263.000 emplois non agricoles le mois dernier, a annoncé vendredi le Département du Travail, là où les analystes anticipaient autour de 200.000 créations de postes.



Les chiffres d'octobre ont été révisés en hausse pour faire apparaître 284.000 créations d'emplois, contre 261.000 au départ, tandis que les chiffres du mois de septembre ont été revus à la baisse, passant de 315.000 à 269.000.



Le taux de chômage est resté stable à 3,7% en novembre, toujours dans l'intervalle de 3,5% à 3,7% au sein duquel il évolue depuis le mois de mars.



Le salaire horaire moyen a quant à lui augmenté de 0,6% en novembre, à 32,32 dollars en moyenne, ce qui porte à 5,1% son augmentation sur un an.





