USA : plongeon historique de l'indice 'Empire State'

(CercleFinance.com) - L'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York plonge de nouveau ce mois-ci pour s'établir à -78,2, son plus bas niveau depuis sa création (et de loin !), après -21,5 annoncé en mars.

Le consensus anticipait pour sa part une chute à -35.

A titre de comparaison, pendant la crise économique de 2008, l'indice 'Empire State' n'avait chuté 'qu'à' -34,3 !

Pour mémoire, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité manufacturière dans la région de New York : plus l'indice est bas en dessous de ce niveau, plus le rythme de la décroissance est élevé.